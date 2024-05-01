Спрощено на час війни: правила виїзду дітей за кордон — які потрібні документи

Під час війни батькам доводиться вивозити дітей за кордон у більш безпечні для життя і здоров’я умови. Але часто родини не можуть виїхати разом, адже військовозобов’язані мають залишатися в Україні.

У матеріалі розповідаємо, хто з родичів може вивозити дітей за кордон і які для цього потрібні документи для дитини та дорослого.

Правила виїзду дітей за кордон 2024: перелік документів

За інформацією ДПСУ, діти віком до 16 років можуть виїздити за кордон у супроводі батьків чи інших осіб під час воєнного стану. Супроводжувати дітей можуть: один із батьків, бабуся, дідусь, повнолітні брат/сестра, мачуха, вітчим.

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Інші люди, які вивозять дитину за кордон, мають бути уповноважені письмовою заявою одного з батьків.

Така заява має бути завірена органом опіки та піклування. Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не потрібна. Дитина повинна мати документи (закордонний паспорт чи свідоцтво про народження).

Діти, старші за 16 років, можуть подорожувати за кордон самостійно, маючи всі необхідні документи.

Тобто, якщо дитина виїздить за кордон з одним із батьків чи близьким родичем, для перетину кордону буде достатньо свідоцтва про народження. Якщо в дитини є закордонний паспорт, краще перетинати кордон за ним.

Якщо дитина виїздить за кордон з одним із батьків чи близьким родичем, оформлювати довіреність не потрібно, як це було раніше. Якщо діти виїздять за кордон на відпочинок чи оздоровлення, це може відбуватися виключно за наявності згоди Нацсоцслужби.

Нацсоцслужба дає згоду на виїзд групи дітей, також має бути список дітей, що виїздять, їхні свідоцтва про народження/закордонні паспорти, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завірені службою у справах дітей.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для заміни паспорта.

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