Спрощено на час війни: як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон — покрокова інструкція

Під час війни батькам доводиться вивозити дітей за кордон у більш безпечні для життя і здоров’я умови. Але часто родини не можуть виїхати разом, адже військовозобов’язані мають залишатися в Україні. У такому разі необхідний дозвіл на виїзд дитини за кордон з одним із батьків. Читай у нашому матеріалі, як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон.
Діти віком до 16 років можуть виїздити за кордон лише за згодою батьків (усиновлювачів), в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені батьками. На час воєнного стану принцип виїзду спростили. Необхідні документи, що ідентифікують дитину, доказ про родинні зв’язки.
Щоб вивезти дитину за кордон, одному з батьків, родичу чи уповноваженій особі необхідно мати такі документи:
Для оформлення нотаріального дозволу на виїзд дитини за кордон одному з батьків, а у випадку виїзду дитини до 16 років з уповноваженою особою — обом, потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та свідоцтво про народження дитини.
Така згода запобігає незаконному вивезенню дитини за межі України і оформлюється у вигляді заяви, справжність підпису батьків на якій засвідчується нотаріально.
За Цивільним кодексом України особи, які досягли 16-річного віку, мають право самостійно перетинати кордон. Тому дітям від 16 до 18 років дозвіл одного з батьків на виїзд за кордон не потрібен.
Для виїзду потрібен лише закордонний паспорт (внутрішній або свідоцтво про народження, якщо закордонного паспорта немає).
Раніше ми розповідали, як зареєструвати за кордоном новонародженого.
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