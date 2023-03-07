Спрощено на час війни: як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон — покрокова інструкція

Під час війни батькам доводиться вивозити дітей за кордон у більш безпечні для життя і здоров’я умови. Але часто родини не можуть виїхати разом, адже військовозобов’язані мають залишатися в Україні. У такому разі необхідний дозвіл на виїзд дитини за кордон з одним із батьків. Читай у нашому матеріалі, як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон.

Як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон — покрокова інструкція

Діти віком до 16 років можуть виїздити за кордон лише за згодою батьків (усиновлювачів), в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені батьками. На час воєнного стану принцип виїзду спростили. Необхідні документи, що ідентифікують дитину, доказ про родинні зв’язки.

Щоб вивезти дитину за кордон, одному з батьків, родичу чи уповноваженій особі необхідно мати такі документи:

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Нотаріально посвідчена згода одного з батьків (не обов’язково, якщо дитину супроводжує один з батьків). Документ, що підтверджує родинні зв’язки з дитиною. Закордонний паспорт дитини. Внутрішній паспорт дитини або свідоцтво про народження. Для супроводу третіми особами необхідна заява від одного або обох батьків, завірена органом опіки та піклування.

Для оформлення нотаріального дозволу на виїзд дитини за кордон одному з батьків, а у випадку виїзду дитини до 16 років з уповноваженою особою — обом, потрібно надати нотаріусу оригінали паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та свідоцтво про народження дитини.

Така згода запобігає незаконному вивезенню дитини за межі України і оформлюється у вигляді заяви, справжність підпису батьків на якій засвідчується нотаріально.

Батькам потрібно зібрати необхідні документи. Завірити їх у нотаріуса. Оформити нотаріальний дозвіл на людину, з якою виїжджатиме дитина.

Виїзд дитини 16+ за кордон — чи потрібен дозвіл

За Цивільним кодексом України особи, які досягли 16-річного віку, мають право самостійно перетинати кордон. Тому дітям від 16 до 18 років дозвіл одного з батьків на виїзд за кордон не потрібен.

Для виїзду потрібен лише закордонний паспорт (внутрішній або свідоцтво про народження, якщо закордонного паспорта немає).

Раніше ми розповідали, як зареєструвати за кордоном новонародженого.

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