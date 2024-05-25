Збільшення випадків домашнього насильства повʼязане з ПТСР? Статистика та вплив війни на суспільство

Небезпека у власній оселі — це завжди ризик. Повномасштабне вторгнення відчутно підвищило рівень напруги у суспільстві, а вона, своєю чергою, провокує різні фізичні та психологічні захворювання.

За даними заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драпʼятого, які він навів у колонці Дзеркала тижня, сукупність усіх тих випробувань, які нині проживають українці, неодмінно призводять до збільшення кількості випадків домашнього насилля.

Він зазначив, що за 2023 рік кількість випадків домашнього насильства зросла орієнтовно на 20% проти аналогічного періоду 2022 року. А вже за кілька місяців 2024 року про підозру у вчиненні сімейного насилля було повідомлено 868 осіб.

Статистика домашнього насильства в Україні особливо жахає, якщо її порівняти із 2019, відносно мирним роком, коли повномасштабне вторгнення ще не почалося: тоді за увесь рік про підозру повідомили 854 особам, що є менше за кількість підозр протягом кількох місяців 2024 року.

Цю статистичну інформацію можливо підрахувати лише на підконтрольній Україні території, однак площа ТОТ з 2022 року збільшилося, тож загальну картину поки складно описати.

Природа причин вчинення домашнього насильства є різною, одна із них — ПТСР, спричинена війною. Чи дійсно через ПТСР зросла кількість випадків домашнього насильства і як на це вплинути — переповідаємо головне з колонки Богдана Драпʼятого.

Домашнє насилля: роль ПТСР

За словами заступника міністра внутрішніх справ України, чіткої дефініції між поняттям ПТСР та домашнім насильством немає, однак протягом останніх двох років кількість пацієнтів з таким діагнозом сильно зросла.

До прикладу, лише за три місяці 2024 року було встановлено 3292 випадки ПТСР, спричиненої війною. Це більше, аніж за увесь 2021 рік.

Зокрема, статистика виглядає так:

2021 рік — 3167 випадків;

2022 рік — 7051 випадок;

2023 рік — 12494 випадки;

2024 рік (станом на 06.03.2024) — 3292 випадки.

Випадки домашнього насильства повʼязані з ментальним здоровʼям, тож варто дбати про нього.

Держава напрацьовує програми підтримки для українців та випередження випадків сімейного насильства, однак це доволі складна тема для суспільства.

— Важливим є комплексним і системний підхід, що передбачає вдосконалення законодавчого забезпечення, посилення спроможностей практичних підрозділів поліції, скоординовану міжвідомчу взаємодію та залучення експертів з неурядових і міжнародних організацій, проведення просвітницьких заходів, — каже Богдан Драпʼятий.

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За його словами, явище домашнього насильства підсилюється також кількома аспектами, зокрема:

кількість випадків домашнього насилля зростає через війну, яка триває;

недосконалим законодавчим регулюванням та негативною практикою праворегулювання;

високою латентністю цього виду правопорушення — жертва з різних причин часто не бажає видавати кривдника;

доволі складно ідентифікувати дітей, які стали свідками домашнього насильства;

недостатньою кількістю належно підготовлених мобільних груп із реагування на випадки домашнього насильства.

Нині найбільш здатним до реагування та регуляції випадків насильства у сімʼях є Національна поліція, яка може проникати у житло без дозволу суду у критичному випадку, якщо є загроза для життя жертви.

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