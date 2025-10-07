Пенсія держслужбовця в Україні у 2025 році: умови отримання та приклади нарахування

Нарахування пенсій державним службовцям регулюється законодавством України та адмініструється Пенсійним фондом України.

Ці пенсії належать до категорії спеціальних і відрізняються від загальних виплат для населення.

Як вираховується розмір пенсії держслужбовця в Україні і хто має на неї право — у матеріалі.

Пенсія держслужбовця 2025: хто має на неї право

У 2025 році пенсія державних службовців в Україні нараховується за спеціальними правилами, що відрізняються від правил та норм загальної пенсійної системи.

Право на спеціальну пенсію мають державні службовці, якщо вони відповідають заявленим вимогам:

не менше 10 років безпосередньо на посадах держслужби, якщо пенсіонер був держслужбовцем станом на 1 травня 2016 року;

20 і більше років на посадах, що належать до державної служби, незалежно від фактичного офіційного статусу.

Тобто, право на пенсію не прив’язане лише до офіційного статусу на момент виходу на пенсію. ПФУ враховує загальну тривалість служби та категорію посади.

Яка пенсія держслужбовця і як вирахувати її розмір

Пенсія держслужбовця у 2025 році становить 60% від заробітної плати, з якої сплачувався єдиний внесок на пенсійне страхування.

Якщо пенсіонер вже не працює на державній службі, розмір виплат визначають на основі середньої зарплати держслужбовця відповідної посади та рангу на момент звернення.

Це означає, що навіть колишній державний службовець отримує виплати за нормами актуальної посади на час звернення.

Можемо провести умовні розрахунки. Приміром, майбутній пенсіонер — держслужбовець чоловік віком 62 роки, який має стаж держслужби 20 років.

Його зарплата на посаді при зверненні — 40 000 гривень на місяць.

Тоді пенсія буде такою: 0,6×40 000 = 24 000 гривень на місяць.

Які вимоги до віку та страхового стажу держслужбовця

Чоловіки отримують право на пенсію у 62 роки, при цьому їхній страховий стаж має бути не менше 35 років. Жінки мусять мати не менше 30 років страхового стажу.

Джерело: ПФУ.

