Пенсия госслужащего в Украине в 2025 году: условия получения и примеры начисления

Начисление пенсий государственным служащим регулируется законодательством Украины и администрируется Пенсионным фондом Украины.

Эти пенсии относятся к категории специальных и отличаются от общих выплат для населения.

Как рассчитывается размер пенсии государственного служащего в Украине и кто на неё имеет право — в материале.

Пенсия государственного служащего 2025: кто имеет право на получение

В 2025 году пенсия государственных служащих в Украине начисляется по специальным правилам, которые отличаются от правил и норм общей пенсионной системы.

Право на специальную пенсию имеют государственные служащие, если они соответствуют заявленным требованиям:

не менее 10 лет непосредственно на должностях государственной службы, если пенсионер был государственным служащим на 1 мая 2016 года;

20 и более лет на должностях, относящихся к государственной службе, независимо от фактического официального статуса.

То есть право на пенсию не привязано только к официальному статусу на момент выхода на пенсию. ПФУ учитывает общую продолжительность службы и категорию должности.

Какая пенсия государственного служащего и как рассчитать её размер

Пенсия государственного служащего в 2025 году составляет 60% от заработной платы, с которой уплачивался единый взнос на пенсионное страхование.

Если пенсионер уже не работает на государственной службе, размер выплат определяется на основе средней зарплаты государственного служащего соответствующей должности и ранга на момент обращения.

Это означает, что даже бывший государственный служащий получает выплаты по нормам актуальной должности на время обращения.

Можно провести условные расчёты. Например, будущий пенсионер — государственный служащий мужчина 62 лет, имеющий стаж государственной службы 20 лет.

Его зарплата на должности при обращении — 40 000 гривен в месяц.

Тогда пенсия будет следующей: 0,6 × 40 000 = 24 000 гривен в месяц.

Какие требования к возрасту и страховому стажу государственного служащего

Мужчины получают право на пенсию в 62 года, при этом их страховой стаж должен быть не менее 35 лет. Женщины должны иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Источник: ПФУ.

