Як і чим утеплити вікна на зиму, щоб у холод не замерзнути

Незабаром зима, яка цьогоріч обіцяє бути непростою. Щоб із приходом холодів твоя оселя залишалася затишною й теплою, варто вже зараз подбати про її утеплення. Окрім обігрівачів та теплого одягу, на допомогу прийде утеплення вікон, зокрема пластикових. Що обрати та як правильно утеплити вікна — читай у матеріалі.

Чим утепляти вікна?

Теплоощадна плівка є одним із найпростіших варіантів утеплення вікон на зиму. Плівка зберігає тепло через свої термоізоляційні властивості.

Купи таку плівку в магазині будматеріалів та наклей на внутрішнє скло вікна за допомогою звичайного канцелярського скотча. Краще приклеїти плівку допоможе тепле повітря: використовуй фен для волосся.

Перед утепленням скло потрібно добре вимити, щоб піщинки не псували терморегуляцію.

Ущільнювачі для вікон допомагають вікну щільніше прилягати до поверхні та не випускати тепло. “Рідні” ущільнювачі зношуються з часом та починають відходити від рами вікна, тож краще їх самотужки змінити перед зимовими холодами.

Можна використовувати пінополіетилен, або пінистий поліетилен . Це спеціальний самоклейкий матеріал, який використовують для теплоізоляції вікон. Придбати його можна у магазині будматеріалів.

або . Це спеціальний самоклейкий матеріал, який використовують для теплоізоляції вікон. Придбати його можна у магазині будматеріалів. Спробуй скористатися старим перевіреним методом — заклей щілини вікон скотчем, щоб холодне повітря не проникало у дім.

Як втримати тепло у домі?

Мало хто знає про режими вікон, які можна змінити на сезон: стандартний, зимовий чи літній.

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Перевівши вікна на зимовий режим, матимеш вищі шанси зберегти тепло в оселі: вікно в такому положенні набагато щільніше прилягає до віконної рами.

Як іще підготуватися до цьогорічного опалювального сезону, можеш дізнатися у нашому матеріалі.

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