Чекати лишилось недовго! Коли будуть результати НМТ-2023 та де їх дивитися

Уже тиждень як у випускників шкіл триває основна сесія НМТ. Цього року учасники тесту мають три блоки завдань: два обов’язкових і третій на вибір.

Але коли вступникам очікувати результатів? Детальніше про це та де можна буде переглянути результати — читай у матеріалі.

НМТ: дата проведення

У 2023 році НМТ проходитиме у дві сесії: основна триватиме у період з 5 по 23 червня. Додаткова сесія — з 11 по 24 липня.

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Коли будуть результати НМТ

У цьому році абітурієнти отримають інформацію про результати основної сесії НМТ до 28 червня 2023 року, а додаткової — до 29 липня 2023 року.

Учасники НМТ зможуть переглянути результати в особистих кабінетах, де вони будуть розміщені за шкалою 100-200 балів.

Важливо пам’ятати, що не пізніше, ніж за десять днів до початку проведення основної сесії НМТ, для учасників мала з’явитись можливість завантажити запрошення зі своїх персональних сторінок. У ньому вказано дату, час і місце проведення НМТ.

Щодо учасників додаткової сесії НМТ, вони матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування не пізніше, ніж за три календарних дні до проведення додаткової сесії НМТ.

Нині для випускників це один із найважливіших іспитів, завдяки якому вони можуть вступати до ВНЗ. Та до нього потрібно ретельно підготуватися. Раніше ми розповідали, що треба мати із собою на НМТ-2023.

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