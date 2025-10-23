Скільки платитимемо за електрику цієї зими: уряд зробив заяву

Українцям не доведеться платити більше за світло під час опалювального сезону. Кабмін ухвалив рішення продовжити дію спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року. Про це розповіла прем’єр-міністр України Юлію Свириденко.

Вона зазначила, що базовий тариф для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт-год.

Також зберігається пільговий тариф для тих, хто використовує електроопалення.

Читати на тему Ціни на газ не зміняться — уряд ухвалив план проходження зими Ціни на газ лишаться такими ж.

Якщо родина споживає до 2 000 кВт-год на місяць, то сплачує лише 2,64 грн за кВт-год. За перевищення цього обсягу діє стандартна ціна — 4,32 грн.

Посадовиця акцентувала що, продовження ПСО є частиною комплексної програми підтримки населення в опалювальний період. Такий крок дозволить зменшити навантаження на сімейні бюджети та гарантувати стабільність цін узимку.

А чи змінилися ціни за транспортування газу у 2025 році? Ми розповідали про це раніше.

