Сколько будем платить за электричество этой зимой: правительство сделало заявление

Украинцам не придется платить больше за свет в отопительный сезон. Кабмин принял решение продлить действие специальных обязательств на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что базовый тариф для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт-час.

Также сохраняется льготный тариф для тех, кто использует электроотопление.

Читать по теме Цены на газ не изменятся — правительство приняло план прохождения зимы Цены на газ останутся такими же.

Если семья потребляет до 2 000 кВт-час в месяц, то оплачивает только 2,64 грн за кВт-час. За превышение этого объема действует стандартная цена — 4,32 грн.

Чиновница акцентировала что, продление ПСО является частью комплексной программы поддержки населения в отопительный период. Такой шаг позволит снизить нагрузку на семейные бюджеты и обеспечить стабильность цен зимой.

А изменились ли тарифы на транспортировку газа в 2025 году? Мы рассказывали об этом ранее.

