Google інвестує в українську Мрію: як 1,5 млн доларів змінять українську освіту

Український освітній проект Мрія отримав фінансову підтримку від компанії Google у розмірі $1,5 мільйона.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кошти будуть спрямовані на інтеграцію сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, для модернізації навчального процесу в Україні.

Інтеграція Штучного Інтелекту

Основним напрямом використання коштів стане впровадження нового функціоналу, що базується на технології Gemini – великій мовній моделі від Google.

Завдяки цьому чат-боту педагоги зможуть значно зменшити рутинне навантаження, звільняючи час для більш творчих завдань.

Крім того, ШІ допомагатиме створювати персоналізовані рекомендації контенту для кожного учня, враховуючи його індивідуальні потреби та здібності.

Плани Мрії

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, команда проекту планує не зупинятися на досягнутому. У перспективі — розробка індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, а також розширення проекту на інші освітні ланки.

Зокрема, у 2026 році заплановано пілотування Мрії в дитячих садках та розробка концепції для закладів вищої освіти.

Підтримка від Google — це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей, — зазначив Михайло Федоров.

Директор Google.org Europe Роуен Барнетт підкреслив, що компанія бачить в Мрії приклад того, як технології можуть сприяти революційним змінам у навчанні.

Google пишається можливістю підтримати ініціативу, що вже охопила понад 2 тисячі шкіл і має потенціал для подальшого розвитку.

