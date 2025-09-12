Для тебе Новини

Google інвестує в українську Мрію: як 1,5 млн доларів змінять українську освіту

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Вересня 2025, 16:00 2 хв.
Google інвестує в українську Мрію: як 1,5 млн доларів змінять українську освіту

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь