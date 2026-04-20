Згортання програми розміщення та виплати за повернення додому: що Ірландія готує для українців

Ірландія, яка стала прихистком для десятків тисяч українців, готується до масштабного перегляду своєї політики підтримки. Уряд країни планує не лише згорнути програму безкоштовного розміщення, а й запровадити прямі фінансові виплати тим, хто вирішить повернутися в Україну. Про це повідомив ірландський міністр міграції Колм Брофі, передає видання The Times.

Фінансова стимуляція для повернення

Одним із найбільш обговорюваних нововведень є так званий пакет допомоги для повернення. Уряд розглядає можливість виплати солідних підйомних: від 2 500 євро на одну особу до 10 000 євро на велику родину.

Ці кошти мають стати ресурсом для облаштування життя в Україні після тривалого перебування за кордоном. Програму планують реалізувати протягом найближчого року.

Кінець епохи державного житла

Крім того, ірландська влада готується скасувати державну підтримку з розселення для приблизно 16 тисяч українців, які прибули до країни ще на початку повномасштабного вторгнення. Програму проживання в готелях та іншому державному житлі планують поступово згортати, стимулюючи людей до самостійності або виїзду.

Зміни торкнуться і місцевих жителів, які приймають українців у своїх домівках. Суму щомісячної компенсації для ірландських господарів планують спочатку знизити з 600 до 400 євро, а згодом — повністю анулювати.

Хто зможе залишитися

Зараз в ірланському уряді активно обговорюють доцільність подальшої дії Директиви про тимчасовий захист у нинішньому вигляді. Один із варіантів — залишити підтримку лише для тих громадян, які приїхали з найбільш постраждалих регіонів України (зони бойових дій або окупованих територій).

