Ірландія платитиме 1500 доларів на місяць митцям — деталі програми

Ірландський уряд планує запровадити постійний базовий дохід для митців у розмірі близько 1500 доларів на місяць, починаючи з 2026 року. Це рішення базується на успіху трирічної колишньої програми, запущеної у 2022 році, яка продемонструвала позитивний вплив на фінансову стабільність та творчий розвиток учасників.

Програма є частиною глобальних експериментів з гарантованим базовим доходом, спрямованих на конкретні групи населення, а не на всіх громадян. Читай у матеріалі деталі цієї програми.

Митцям — 1500 доларів щомісяця: деталі ірландської програми

Минула ініціатива охопила близько 2000 митців, які отримували щотижневу виплату в розмірі 325 євро (приблизно 370 доларів на тиждень або 1500 доларів на місяць). Програма мала завершитися в серпні 2025 року, але міністр культури, комунікацій та спорту Патрік О’Донован подовжив її до лютого 2026 року.

Цей експеримент набув актуальності на тлі пандемії COVID-19 та розвитку штучного інтелекту, коли деякі лідери IT-індустрії закликають до подібних програм для компенсації втрат робочих місць.

Згідно з урядовим звітом, опублікованим у травні, базовий дохід зменшив фінансовий стрес серед учасників, сприяв професійному зросту та покращив психічне здоров’я. Отримувачі зазначили, що стабільні виплати дозволили їм зосередитися на творчості, інноваціях та повсякденному житті, без обмежень на використання коштів.

Голова Ради мистецтв Ірландії Мора МакГрат додала:

Рада мистецтв особливо вітає продовження інвестицій у базовий дохід для митців, який забезпечує художникам стабільність для розвитку їхньої практики, інновацій та значного внеску в культурний ландшафт Ірландії.

У бюджеті на 2026 рік, оголошеному на початку жовтня, передбачено кошти для наступної програми, яка має стати постійною. Влада наголошує на необхідності зробити ініціативу стійкою, аби підтримати культурний сектор Ірландії в довгостроковій перспективі.

