Ирландия будет платить 1500 долларов в месяц художникам — детали программы

Ирландское правительство планирует ввести постоянный базовый доход для художников в размере около 1500 долларов в месяц с 2026 года. Это решение базируется на успехе трехлетней бывшей программы, запущенной в 2022 году, которая продемонстрировала положительное влияние на финансовую устойчивость и творческое развитие участников.

Программа является частью глобальных экспериментов по гарантированному базовому доходу, направленным на конкретные группы населения, а не на всех граждан. Читай в материале подробности этой программы.

Художникам — 1500 долларов ежемесячно: детали ирландской программы

Прошедшая инициатива охватила около 2000 художников, получавших еженедельную выплату в размере 325 евро (примерно 370 долларов в неделю или 1500 долларов в месяц). Программа должна завершиться в августе 2025 года, но министр культуры, коммуникаций и спорта Патрик О’Донован продлил ее до февраля 2026 года.

Читать по теме Ремонт укрытий полным ходом: как Швеция готовится к возможной агрессии РФ Швеция активно реставрирует укрытие.

Этот эксперимент приобрел актуальность на фоне пандемии COVID-19 и развития искусственного интеллекта, когда некоторые лидеры IT-индустрии призывают к подобным программам для компенсации потерь рабочих мест.

Согласно правительственному отчету, опубликованному в мае, базовый доход уменьшил финансовый стресс среди участников, способствовал профессиональному росту и улучшил психическое здоровье. Получатели отметили, что стабильные выплаты позволили им сосредоточиться на творчестве, инновациях и повседневной жизни без ограничений на использование средств.

Председатель Совета искусств Ирландии Мора МакГрат добавила:

Совет искусств особенно приветствует продолжение инвестиций в базовый доход для художников, обеспечивающий художникам стабильность для развития их практики, инноваций и значительного вклада в культурный ландшафт Ирландии.

В бюджете на 2026 год, объявленном в начале октября, предусмотрены средства для следующей программы, которая должна стать постоянной. Власти подчеркивают необходимость сделать инициативу устойчивой, чтобы поддержать культурный сектор Ирландии в долгосрочной перспективе.

Также Ирландия будет бойкотировать Евровидение-2026, если в нем примет участие Израиль — читай в материале детали такого решения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!