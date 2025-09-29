Для тебе Новини

Gripen в українському небі: Міноборони підтвердило поставки сучасних винищувачів

Марія Дзюба, редакторка сайту 29 Вересня 2025, 20:15 4 хв.
Gripen в українському небі: Міноборони підтвердило поставки сучасних винищувачів
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь