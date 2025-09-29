Gripen в українському небі: Міноборони підтвердило поставки сучасних винищувачів

Оборона українського неба залишається пріоритетом в умовах, коли Росія постійно нарощує інтенсивність і складність повітряних атак. У цьому контексті очікування нових західних літаків є ключовим елементом посилення ППО.
Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, в інтерв’ю BBC розповів про критичну потребу в західних системах та очікування поповнення бойового авіаційного флоту.
Очікування Gripen, Mirage та F-16
Генерал Гаврилюк підтвердив, що, окрім підтверджених поставок F-16, Україна очікує також на французькі Mirage та шведські Gripen.
На пряме запитання журналіста про терміни та кількість поставок літаків, заступник міністра відповів ухильно, але впевнено:
Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти.
Він додав, що номенклатура очікуваних літаків (Mirage, Gripen, F-16) названа правильно, але деталізувати, коли й що саме надійде, він не буде.
Варто зазначити, що Україна вже давно веде переговори зі Швецією про передачу Gripen.
Критичний дефіцит: чому Україна потребує Patriot
Масовані удари, під час яких Росія використовує сотні дронів і десятки ракет, стають новим стандартом.
Наприклад, на початку вересня окупанти встановили рекорд, запустивши понад 800 повітряних цілей.
Для захисту від такого арсеналу, особливо від швидкісних балістичних ракет, включно з гіперзвуковими Кинджалами, Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності.
- Запит на Patriot: Київ звернувся до партнерів із проханням надати щонайменше десять систем Patriot.
- Вибіркове застосування: Генерал Гаврилюк підтвердив, що ракети Patriot використовують виключно для збиття російських балістичних ракет.
Це свідчить про гострий дефіцит, адже їх неможливо дозволити собі витрачати на крилаті ракети чи інші цілі.
- Надія на обіцянки: Іван Гаврилюк наголосив, що “є рух” у бік поставок Patriot, попри те, що літні обіцянки президента Трампа про 17 одиниць (не уточнювалося, чи це були повні системи, чи окремі пускові установки) досі не були реалізовані.
Розширення авіапарку: Gripen, Mirage та F-16
Україна очікує поповнення бойового авіаційного флоту. Окрім підтверджених поставок F-16, генерал Гаврилюк заявив, що Україна очікує також на французькі Mirage та шведські Gripen.
На запитання про терміни та кількість поставок генерал відповів ухильно, закликаючи дочекатися, “коли побачите їх у повітрі над Україною”, але підтвердив, що номенклатура очікуваних літаків названа правильно.
Шахеди стають розумнішими: нові виклики РЕБ
Протидія російським ударним дронам типу “Шахед” ускладнюється. Генерал Гаврилюк розповів про значне вдосконалення цих БПЛА:
- Модернізація антен: якщо у 2023 році дрони мали 4-канальні антени і були відносно вразливими до радіоелектронної боротьби (РЕБ), то зараз на них встановлюють 16-канальні системи.
- Прохідність: нові системи вміють змінювати частоти одержуваних сигналів, що дозволяє їм ефективніше проходити через зони придушення.
Для відбиття цих атак Україна використовує “багатоешелонні” лінії оборони, що включають: ЗРК, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та авіацію (включно з F-16).
Новий механізм поставок: швидкість проти обсягів
Надходження озброєння зі США зараз відбувається через нову програму PURL, за якою європейські союзники купують зброю в Штатах і передають її Києву. Перші поставки за цим механізмом вже прибули.
- Уповільнення темпів: Генерал визнав, що обсяги та темпи поставок зменшилися порівняно з попередніми пакетами президентської допомоги (PDA).
- Причина: збільшення кількості ланок у ланцюгу поставок (європейські країни-посередники) призводить до втрати часу.
Власне виробництво: шлях до незалежності
Для зменшення залежності від західних партнерів Україна активно нарощує власне оборонне виробництво.
- Покриття потреб: місцеве виробництво зараз покриває близько 40% потреб фронту.
- Успіхи: значних результатів досягнуто у виробництві дронів, артилерійських снарядів, бронетехніки та засобів РЕБ. Деякі дрони-камікадзе майже повністю виготовляються в Україні.
- Залежність: однак щодо зенітно-ракетних систем ППО Україна поки що залишається майже повністю залежною від міжнародних партнерів, що визначає пріоритетність цих запитів.
Крім того, Київ продовжує наполягати на отриманні далекобійних ракет Томагавк.
За словами Гаврилюка, удари вглиб території Росії можуть не лише послабити її воєнну промисловість, а й підвищити для Москви “вартість продовження війни”, що, ймовірно, змусить її сісти за стіл переговорів.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!