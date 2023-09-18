Звільнено всіх заступників міністра оборони! Важливі кадрові рішення 18 вересня 2023

Кадрові рішення завжди на часі, навіть під час страшної війни. Новий тиждень плідно розпочався для Верховної Ради України.
Як повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, на засіданні 18 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення усіх заступників міністра оборони України.
Кого торкнулися кадрові зміни — розповідаємо у матеріалі.
Стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про звільнення:
Про такі кадрові зміни раніше також повідомляв й народний депутат VIII й IX скликань Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
Раніше ми розповідали тобі, хто став новим міністром оборони України, після відставки Олексія Резнікова. Читай про Рустема Умєрова за посиланням.
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