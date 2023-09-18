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Звільнено всіх заступників міністра оборони! Важливі кадрові рішення 18 вересня 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 12:09
Звільнено всіх заступників міністра оборони! Важливі кадрові рішення 18 вересня 2023
Фото: Facebook

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