Брелок зʼїв Фому: ГУР опублікувало докази к*нібалізму у російській армії

Здавалося б, ми вже настільки знаємо ворога в обличчя, що українців важко чимось здивувати. Та російська армія продовжує скоювати злочини проти всього людського. І навіть проти своїх побратимів.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило докази випадків канібалізму у російській армії. За перехопленими записами вдалося встановити, як російський військовий на псевдо Брелок убив та з’їв свого побратима на псевдо Фома.

ГУР підтвердило канібалізм у російській армії

Про кричущі злочини проти своїх військових та побратимів росіяни у перехопленні розповідають без жаху, як про буденність. У ГУР розповіли, що отримали перехоплення, яке радше схоже на хоррор-детектив.

Російського військового, якого вважали зниклим безвісти, спіткала зовсім інша доля.

Ніхто нікуди не з’їб..вся, Брелок його завалив, а потім їв нах..й два тижні, — каже командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Доля виявилася справедливою. Пізніше самого злочинця наздогнала смерть. Його знайшли мертвим. Випадок командир російського підрозділу розповів співрозмовнику “для роздумів”.

Убитий військовий Брелок та його побратим проходили службу у складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Ці військові нині атакують ЗСУ на Куп’янському напрямку біля Западного та Лиману Першого.

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У перехопленні, як зазвичай, на 90% розмова складалася з нецензурної лексики. За словами командира, він сам був шокований тим, що відбулося.

У ГУР пояснили, що канібалізм є доказом глибокого морального і психологічного занепаду російських військ. Вони лишилися без базової поваги до життів власних і своїх побратимів.

Канібалізм (антропофагія) — акт споживання однією людиною іншої в їжу. Найчастіше йдеться про поїдання плоті людей. У світових законодавствах існують прогалини щодо трактування цих злочинів, однак добре класифікуються ті, що призводять до цього: вбивство, осквернення тіл, супутні злочини.

У міжнародному кримінальному та гуманітарному праві канібалізм поки що не визначений як окремий воєнний злочин. Хоча російські військові вже до цього спонукають.

Раніше ми розповідали, як просувається розслідування російських злочинів.

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