Логістичний центр Novus під ударом: загинули водії, які просто привезли товар

Ніч на 25 листопада стала трагічною для мережі супермаркетів Novus та їхніх партнерів. Російський ракетний удар прийшовся у саме серце компанії — величезний логістичний центр Novus у Києві. На жаль, руйнуваннями інфраструктури ворог не обмежився: атака забрала людські життя.

Логістичний центр Novus: трагедія на розвантажувальній рампі

Як повідомили у компанії, удар став фатальним для чотирьох водіїв. Чоловіки працювали на компанії-постачальники й саме прибули у логістичний центр Novus, щоб вивантажити товари, коли стався приліт. Ще п’ятеро людей отримали поранення — зараз медики надають їм допомогу.

Варто зазначити, що безпосередні співробітники самого об’єкта вціліли. Під час тривоги персонал, який обслуговує логістичний центр Novus, встиг спуститися в укриття, що і врятувало їм життя.

Це непоправна втрата для їхніх сімей, для нашої команди та всієї спільноти. Ми надамо всю необхідну допомогу й підтримку родинам загиблих та постраждалим, — заявили в мережі, назвавши цей день одним із найважчих у своїй новітній історії.

Логістичний хаб Novus зруйновано: масштаби збитків

Пошкоджений об’єкт був не просто складом. Це був надсучасний логістичний хаб Novus площею понад 50 000 квадратних метрів, який компанія добудувала і відкрила вже під час повномасштабної війни. Він мав символізувати віру бізнесу в майбутнє України, але тепер перетворився на руїну.

Наразі логістичний центр Novus повністю зупинив роботу. Рятувальники та спецслужби розбирають завали та оцінюють масштаби руйнувань, які в компанії вже назвали значними.

Також під час нічного обстрілу загинув і Вадим Тупчій — декоратор шоу Довгоносики.

