Логистический центр Novus под ударом: погибли водители, которые просто привезли товар

Ночь на 25 ноября стала трагической для сети супермаркетов Novus и их партнеров. Российский ракетный удар пришелся в самое сердце компании — огромный логистический центр Novus в Киеве. К сожалению, разрушениями инфраструктуры враг не ограничился: атака унесла человеческие жизни.

Логистический центр Novus: трагедия на разгрузочной рампе

Как сообщили в компании, удар стал фатальным для четырех водителей. Мужчины работали на компании-поставщики и как раз прибыли в логистический центр Novus, чтобы выгрузить товары, когда произошел прилет. Еще пять человек получили ранения — сейчас медики оказывают им помощь.

Стоит отметить, что непосредственные сотрудники самого объекта уцелели. Во время тревоги персонал, обслуживающий логистический центр Novus, успел спуститься в укрытие, что и спасло им жизнь.

Это невосполнимая утрата для их семей, для нашей команды и всего сообщества. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим, — заявили в сети, назвав этот день одним из самых тяжелых в своей новейшей истории.

Логистический хаб Novus разрушен: масштабы убытков

Поврежденный объект был не просто складом. Это был сверхсовременный логистический хаб Novus площадью более 50 000 квадратных метров, который компания достроила и открыла уже во время полномасштабной войны. Он должен был символизировать веру бизнеса в будущее Украины, но теперь превратился в руины.

Сейчас логистический центр Novus полностью остановил работу. Спасатели и спецслужбы разбирают завалы и оценивают масштабы разрушений, которые в компании уже назвали значительными.

