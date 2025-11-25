Для тебя Новости

Логистический центр Novus под ударом: погибли водители, которые просто привезли товар

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 ноября 2025, 15:18 2 мин.
Логистический центр Novus под ударом: погибли водители, которые просто привезли товар
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь