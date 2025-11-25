Нічна атака дронів на столицю 25 листопада принесла непоправну втрату українській культурі. Стало відомо, що внаслідок прямого влучання ворожого БПЛА у житлову багатоповерхівку загинув Вадим Тупчій — талановитий декоратор, бутафор та людина, чиї руки створили одні з найвпізнаваніших символів українського телебачення 90-х. Йому було 65 років.

Цю трагічну новину повідомили журналіст Денис Казанський та друг декоратора — археолог і актор Тимур Бобровський.

Людина, яка створила епоху

Вадим Тупчій жив у цій квартирі з 1996 року. Для нього це було не просто житло, а справжній творчий всесвіт — тут знаходилася його майстерня, де народжувалися унікальні реквізити, зберігалися музичні інструменти та сотні масок. Саме сюди, у світ мистецтва та праці, влетів російський дрон-камікадзе.

Син митця розповів журналістам моторошні деталі:

Після вибуху батько перестав виходити на зв’язок. Телефон мовчав. Згодом найгірші побоювання підтвердилися — тіло Вадима упізнали знайомі за фрагментами одягу та рисами обличчя.

Більшість українців, навіть не знаючи його імені, бачили його роботи. Вадим Тупчій був тим самим майстром, який виготовив сотні латексних носів для культового гумористичного Шоу довгоносиків.

Його шлях у мистецтві був яскравим. За освітою актор, він починав кар’єру на заводі духових інструментів, а у 25 років грав на сцені театру Шарж пліч-о-пліч із Віктором Андрієнком. Згодом він знайшов себе як геніальний бутафор, працюючи у Театрі драми та комедії.

Друзі та колеги шоковані загибеллю майстра. Археолог та актор Тимур Бобровський згадує Вадима як людину глибоку, іронічну та неймовірно талановиту.

Одним із тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва взяв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Всього десять днів тому ми разом вечеряли, співали пісень у теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить, — написав Бобровський, не стримуючи болю.

Журналіст Денис Казанський також підтвердив загибель киянина, зазначивши цинізм атаки: дрон влетів просто у квартиру, не залишивши шансів.

Ця ніч забрала не просто людину, а цілий пласт творчої історії Києва. Разом із Вадимом Тупчієм згоріли його роботи, інструменти та майбутні ідеї, яким вже не судилося втілитися в життя.

Росія вбила сотні видатних українських діячів за час російсько-української війни. Раніше Вікна підготували для тебе спецпроект про митців, яких вбили росіяни: читай їхні імена за посиланням.

