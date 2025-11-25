Для тебе Новини

Шахед влетів у квартиру: загинув Вадим Тупчій — декоратор Шоу довгоносиків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Листопада 2025, 14:37 3 хв.
Загинув автор образів Шоу довгоносиків Вадим Тупчій
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь