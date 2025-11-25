Ночная атака дронов на столицу 25 ноября принесла непоправимую утрату украинской культуре. Стало известно, что в результате прямого попадания вражеского БПЛА в жилую многоэтажку погиб Вадим Тупчий — талантливый декоратор, бутафор и человек, чьи руки создали одни из самых узнаваемых символов украинского телевидения 90-х. Ему было 65 лет.

Эту трагическую новость сообщили журналист Денис Казанский и друг декоратора — археолог и актер Тимур Бобровский.

Человек, создавший эпоху

Вадим Тупчий жил в этой квартире с 1996 года. Для него это было не просто жилье, а настоящая творческая вселенная — здесь находилась его мастерская, где рождался уникальный реквизит, хранились музыкальные инструменты и сотни масок. Именно сюда, в мир искусства и труда, влетел российский дрон-камикадзе.

Сын художника рассказал журналистам жуткие детали:

После взрыва отец перестал выходить на связь. Телефон молчал. Впоследствии худшие опасения подтвердились — тело Вадима опознали знакомые по фрагментам одежды и чертам лица.

Большинство украинцев, даже не зная его имени, видели его работы. Вадим Тупчий был тем самым мастером, который изготовил сотни латексных носов для культового юмористического Шоу долгоносиков.

Его путь в искусстве был ярким. По образованию актер, он начинал карьеру на заводе духовых инструментов, а в 25 лет играл на сцене театра Шарж бок о бок с Виктором Андриенко. Впоследствии он нашел себя как гениальный бутафор, работая в Театре драмы и комедии.

Друзья и коллеги шокированы гибелью мастера. Археолог и актер Тимур Бобровский вспоминает Вадима как человека глубокого, ироничного и невероятно талантливого.

Одним из тех, кто сегодняшнюю бомбардировку Киева принял на себя, был мой хороший товарищ Вадим Тупчий. Всего десять дней назад мы вместе ужинали, пели песни в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, будто на мгновение, — написал Бобровский.

Журналист Денис Казанский также подтвердил гибель киевлянина, отметив цинизм атаки: дрон влетел прямо в квартиру, не оставив шансов.

Эта ночь забрала не просто человека, а целый пласт творческой истории Киева. Вместе с Вадимом Тупчием сгорели его работы, инструменты и будущие идеи, которым уже не суждено воплотиться в жизнь.

