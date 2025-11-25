Для тебя Новости

Шахед влетел в квартиру: погиб Вадим Тупчий — декоратор Шоу долгоносиков

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 ноября 2025, 14:37 3 мин.
Погиб автор образов Шоу долгоносиков Вадим Тупчий
Фото Facebook

