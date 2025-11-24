Виплати за Національним кешбеком можуть призупинити: що відомо

Українців знову сколихнула новина про можливе закриття державної програми Національний кешбек. У соцмережах уже активно пишуть, що виплати зникнуть повністю. Але постанову Кабміну №1510, на яку всі посилаються, читають не до кінця — і саме тут виникає плутанина.

У документі чорним по білому зазначено: програма не припиняється автоматично, але виплати можуть призупинити, якщо в бюджеті не буде грошей.

Національний кешбек: що зміниться

Перерахування кешбеку за грудень 2025 року планують провести у лютому 2026-го — але лише за умови, що в бюджеті будуть кошти за програмою Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Якщо грошей не вистачить:

З 1 січня 2026 року нарахування кешбеку припиняється;

Виплати за грудень 2025-го не проведуть;

Повернення коштів покупцям у новому бюджетному періоді також буде зупинене.

Тобто це — не обов’язкове скасування програми, а залежність від фінансування на наступний рік.

У документі також зазначено, що нарахування кешбеку в новому році припиниться з 1 травня 2026 року.

Що таке Національний кешбек

Національний кешбек — це державна програма, за якою українці отримують часткове повернення коштів за покупки товарів й послуг українського виробництва. Її запустили, щоб стимулювати внутрішній попит, підтримати бізнес і заохочувати людей купувати вітчизняне.

Розмір нарахувань та перелік товарів визначає уряд, а виплати здійснюють за рахунок держбюджету — саме тому програма напряму залежить від наявності фінансування.

