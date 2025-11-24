Выплаты по Национальному кэшбеку могут приостановить: что известно

Украинцев снова всколыхнула новость о возможном закрытии государственной программы Национальный кешбэк. В соцсетях уже активно пишут, что выплаты исчезнут полностью. Но постановление Кабмина №1510, на которое все ссылаются, читают не до конца — и именно здесь возникает путаница.

В документе черным по белому указано, что программа не прекращается автоматически, но выплаты могут приостановить, если в бюджете не будет денег.

Национальный кешбэк: что изменится

Перечисление кешбэка за декабрь 2025 года планируют провести в феврале 2026-го — но только при условии, что в бюджете будут средства по программе Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.

Если денег не хватит:

С 1 января 2026 года начисление кешбэка прекращается;

Выплаты за декабрь 2025-го не проведут;

Возврат средств покупателям в новом бюджетном периоде также будет остановлен.

То есть это — не обязательная отмена программы, а зависимость от финансирования на следующий год.

В документе также указано, что начисление кешбэка в новом году прекратится с 1 мая 2026 года.

Что такое Национальный кешбэк

Национальный кешбэк — это государственная программа, по которой украинцы получают частичный возврат средств за покупки товаров и услуг украинского производства. Ее запустили, чтобы стимулировать внутренний спрос, поддержать бизнес и поощрить людей покупать отечественное.

Размер начислений и перечень товаров определяет правительство, а выплаты осуществляются за счет госбюджета — именно поэтому программа напрямую зависит от наличия финансирования.

