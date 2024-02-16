Світ на стороні любові! Грецький парламент проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів

Любов не має меж, вона не знає віку, часу та статі. А ще, зріла любов за взаємною згодою дорослих осіб не визначає нікого як людину, спеціаліста, не дає право іншим соромити за це. Нині весь світ поступово йде до легалізації та визнання одностатевих шлюбів.

За повідомленням видання Reuters, ще однією країною, яка пішла на зустріч своєму народу та проголосувала за легалізацію одностатевих шлюбів, стала Греція. Що про це відомо — розповідаємо далі.

У Греції легалізують одностатеві шлюби: що відомо

У четвер парламент Греції схвалив законопроект, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це відчутна, знакова перемога у справі про права ЛГБТ, яку і парламентарі, і активісти зустріли радісними вигуками. Відомо, що за ухвалення проголосувало 176 депутатів із 300 можливих.

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Проект закону був ухвалений після десятиліть кампанії ЛГБТ-спільноти за рівність шлюбів у соціально-консервативній країні.

Чинності законопроект набуде після публікації відповідного закону на сайті грецького уряду.

У коментарі Reuters керівниця групи одностатевих батьків Rainbow Families Стелла Белія зазначила, що це історичний момент для країни.

— Це історичний момент, це день радості, — сказала вона.

І це справді так: адже нещодавні опитування громадян Греції показали, що греки розділилися в цьому питанні. Лише 55% греків підтримали ідею легалізації одностатевих шлюбів у країні.

Потужна Православна церква, яка вважає гомосексуальність гріхом, рішуче виступає проти одностатевих шлюбів, у той час, як багато представників ЛГБТ-спільноти назвали законопроект недостатньо сильним.

Мовиться, наприклад, про інші перешкоди для ЛГБТ, які цей законопроект не скасовує: використання допоміжних репродуктивних технологій та сурогатного материнства.

— Це дуже важливий крок для прав людини, дуже важливий крок для рівності та грецького суспільства, — сказав історик Нікос Ніколаїдіс, який напередодні приєднався до мітингу у Греції.

В Україні, на жаль, поки що тенденція — не на користь прав ЛГБТ. Однак таку незахищену спільноту людей варто підтримувати та приймати, адже кохати людину своєї статі — не гріх та не злочин! Раніше ми розповідали тобі історії людей, які захищають Україну, але й досі не відчувають себе прийнятими суспільством.

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