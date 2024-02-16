Мир на стороне любви! Греческий парламент проголосовал за легализацию однополых браков

Любови нет предела, она не знает возраста, времени и пола. А еще, зрелая любовь по взаимному согласию взрослых не определяет никого как человека, специалиста, не дает право другим стыдить за это. В настоящее время весь мир постепенно идет к легализации и признанию однополых браков.

По сообщению издания Reuters, еще одной страной, что пошла на встречу своему народу и проголосовала за легализацию однополых браков, стала Греция. Что об этом известно — рассказываем дальше.

В Греции легализуют однополые браки: что известно

В четверг парламент Греции одобрил законопроект, разрешающий однополые гражданские браки. Это ощутимая, знаковая победа по делу о правах ЛГБТ, которую и парламентарии, и активисты встретили радостными возгласами. Известно, что за принятие проголосовало 176 депутатов из 300 возможных.

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Проект закона был принят после десятилетий кампании ЛГБТ-сообщества за равенство браков в социально-консервативной стране.

В силу законопроект вступит после публикации соответствующего закона на сайте греческого правительства.

В комментарии Reuters руководитель группы однополых родителей Rainbow Families Стелла Белия отметила, что это исторический момент для страны.

— Это исторический момент, это день радости, — сказала она.

И это так: ведь недавние опросы граждан Греции показали, что греки разделились в этом вопросе. Только 55% греков поддержали идею легализации однополых браков в стране.

Мощная Православная церковь, считающая гомосексуальность грехом, решительно выступает против однополых браков, в то время как многие представители ЛГБТ-сообщества назвали законопроект недостаточно сильным.

Речь идет, например, о других препятствиях для ЛГБТ, которые этот законопроект не отменяет: использование вспомогательных репродуктивных технологий и суррогатного материнства.

— Это очень важный шаг для прав человека, очень важный шаг для равенства и греческого общества, — сказал историк Никос Николаидис, присоединившийся накануне к митингу в Греции.

В Украине, к сожалению, пока тенденция — не в пользу прав ЛГБТ. Однако такое незащищенное сообщество людей следует поддерживать и принимать, ведь любить человека своего пола — не грех и не преступление! Раньше мы рассказывали тебе истории людей, которые защищают Украину, но до сих пор не чувствуют себя принятыми обществом.

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