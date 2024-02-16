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Мир на стороне любви! Греческий парламент проголосовал за легализацию однополых браков

Виктория Мельник, журналист сайта 16 февраля 2024, 13:45
однополые браки узаконили в Греции
Фото: Pexels

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