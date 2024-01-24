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Олександр Свіщов: рівень поєдинків з водного поло в Україні покращився

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Січня 2024, 11:53
Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України

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