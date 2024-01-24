Олександр Свіщов: рівень поєдинків з водного поло в Україні покращився

Президент федерації водного поло України Олександр Свіщов визначив головні досягнення чоловічої та жіночої збірних з водного поло, розповів, чи плануються тренерські ротації, та яким бачить майбутнє обох збірних.

Водне поло — досить жорстка контактна гра, майданчиком для якої слугує водне середовище. Нині цей вид спорту стає популярним серед молоді. Можна з впевненістю сказати, що рівень самих поєдинків покращився, — зазначив Президент ФВПУ Олександр Юрійович Свіщов.

Олександр Свіщов зазначив, що є матчі, де інтрига зберігається до останньої секунди зустрічі, але їх, на жаль, не так багато. Проте є команди, які прогресують.

Головним досягненням у Суперлізі є збільшення кількості команд у чемпіонаті України — їх кількість збільшилася до восьми, що дало можливість проявити себе, зокрема, молодим ватерполістам.

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Але у жіночому чемпіонаті ситуація незмінна, лише три команди. Це є наслідками повномасштабної війни, — зазначає Свіщов.

— Війна сильно вплинула на жіночі команди, більшість дівчат після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Багато хто там залишається і досі. Я сподіваюсь, що з наступного сезону подадуть заявки жіночі команди з Харкова та Дніпра і ми зможемо повернутись до формату п’яти команд у Вищій лізі, — відзначив Президент ФВПУ. Це своєю чергою допоможе змінити тенденції в жіночому водному поло.

Що стосується тренерського складу, то тут ротації не плануються, зазначив Олександр Свіщов. Президент ФВПУ наголосив, що керувати головною командою країни — велика відповідальність та великий виклик.

Працювати зі збірними — це дуже відповідально, але і престижно. Наразі Олексій Шведов і Сергій Рябченко будуть працювати зі збірними упродовж 2024-го року. Я бажаю обом наставникам сил і терпіння в їхній роботі та хороших результатів, — побажав Свіщов.

Але відзначив, що хотів, аби була більша зацікавленість та конкуренція серед тренерів. В кінці 2024 року федерація планує провести відкритий конкурс на посаду тренерів збірних.

Наступний рік для українських збірних буде більше підготовчий. Команди не будуть брати участь у великих турнірах, адже на сьогодні тривають чемпіонати Європи з водного поло серед чоловіків та жінок.

Розвиток чоловічої та жіночої збірних у 2024 році Президент ФВПУ Олександр Юрійович Свіщов бачить у мирній Україні, та сподівається, що наші ватерполісти не тільки гідно зможуть представити Україну на міжнародній арені, але й дадуть більше приводів радіти за них.

Олександр Свіщов також відзначив потужну гру спортсменів у Суперлізі, а саме ВК Динамо проти ЛФКС — Акватіко та Закарпатської збірної.

Водне поло набуває популярності серед юнаків. Яскравим прикладом є сильна гра наших спортсменів у Суперлізі, — зазначив Президент федерації водного поло України Олександр Свіщов.

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