Александр Свищев: уровень поединков по водному поло в Украине улучшился

Президент федерации водного поло Украины Александр Свищев определил главные достижения мужской и женской сборных по водному поло, рассказал, планируются ли тренерские ротации, и каким видит будущее обеих сборных.

Водное поло — достаточно жесткая контактная игра, площадкой для которой служит водная среда. Сейчас этот вид спорта становится популярным среди молодежи. Можно с уверенностью сказать, что уровень самих поединков улучшился, — отметил Президент ФВПУ Александр Юрьевич Свищев.

Александр Свищев отметил, что есть матчи, где интрига сохраняется до последней секунды встречи, но их, к сожалению, не так много. Однако есть команды, которые прогрессируют.

Главным достижением в Суперлиге является увеличение количества команд в чемпионате Украины — их количество увеличилось до восьми, что дало возможность проявить себя, в частности, молодым ватерполистам.

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Но в женском чемпионате ситуация неизменна, только три команды. Это является последствиями полномасштабной войны, — отмечает Свищев.

— Война сильно повлияла на женские команды, большинство девушек после начала полномасштабного вторжения выехали за границу. Многие там остаются до сих пор. Я надеюсь, что со следующего сезона подадут заявки женские команды из Харькова и Днепра и мы сможем вернуться к формату пяти команд в Высшей лиге, — отметил Президент ФВПУ. Это в свою очередь поможет изменить тенденции в женском водном поло.

Что касается тренерского состава, то здесь ротации не планируются, отметил Александр Свищев. Президент ФВПУ подчеркнул, что руководить главной командой страны — большая ответственность и большой вызов.

Работать со сборными — это очень ответственно, но и престижно. Сейчас Алексей Шведов и Сергей Рябченко будут работать со сборными в течение 2024-го года. Я желаю обоим наставникам сил и терпения в их работе и хороших результатов, — пожелал Свищев.

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Но отметил, что хотел, чтобы была большая заинтересованность и конкуренция среди тренеров. В конце 2024 года федерация планирует провести открытый конкурс на должность тренеров сборных.

Следующий год для украинских сборных будет больше подготовительный. Команды не будут участвовать в крупных турнирах, ведь сегодня продолжаются чемпионаты Европы по водному поло среди мужчин и женщин.

Развитие мужской и женской сборных в 2024 году Президент ФВПУ Александр Юрьевич Свищев видит в мирной Украине, и надеется, что наши ватерполисты не только достойно смогут представить Украину на международной арене, но и дадут больше поводов радоваться за них.

Александр Свищев также отметил мощную игру спортсменов в Суперлиге, а именно ВК Динамо против ЛФКС — Акватико и Закарпатской сборной.

Водное поло приобретает популярность среди юношей. Ярким примером является сильная игра наших спортсменов в Суперлиге, — отметил Президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

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