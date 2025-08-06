Цивінський — новий голова БЕБ: біографія посадовця та чому це важливо

Після протестів навколо законів про НАБУ і САП деякі рішення влади пришвидшилися. Стало відомо, що Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Що відомо про Цивінського та чому призначення у БЕБ є таким важливим для України, розповідаємо далі у матеріалі.

Олександр Цивінський очолить БЕБ: що відомо

За повідомленням премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що вибір керівника БЕБ проходить за конкурсною системою спільними зусиллями українських ат іноземних представників. Раніше комісія оголосила переможцем конкурсу детектива НАБУ Олександра Цивінського.

Але Кабмін не поспішав із затвердженням його кандидатури. Причиною називали звʼязки батька Цивінського з РФ. Сам Олександр Цивінський зазначав, що не спілкується з батьком вже багато років.

Зрештою, Юлія Свириденко зазначила, що кандидат може пройти поліграф, що дозволить рухатися далі.

— Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури.

Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави, — зазначила Свириденко.

Олександр Цивінський: що відомо про детектива НАБУ

Найбільше Олександр Цивінський може бути відомий для українців за керування операцією Чисте місто у Києві, коли було викрито корупцію у наближеному колі до міського голови.

Він був керівником третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ.

Цивінський має доступ до держтаємниці. Попри це, він пройшов поліграф. До речі, раніше ми розповідали тобі, як людина проходить поліграф і чи можна його обдурити.

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