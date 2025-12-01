Де в Україні з’явиться перша платна дорога — подробиці від Мінрозвитку

В Україні може з’явитися перша концесійна автодорога, яка стане платною для користувачів. Йдеться про ділянку від Ковеля до пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ, яку планують реконструювати в рамках публічно-приватного партнерства.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв’ю Центру транспортних стратегій — деталі читай у матеріалі.

Платна дорога в Україні: що відомо

За словами Деркача, дороги до пунктів пропуску на кордоні мають найбільший трафік, тому їх реконструкція потребує значних інвестицій.

З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля — там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати

, — зазначив чиновник. Дорогу планують розширити до чотирьох смуг, що покращить пропускну здатність і з’єднає з європейською мережею.

Ініціатива пов’язана з проєктом Connecting Europe Facility, який стартує у 2028 році і спрямований на розвиток доріг TEN-T (Транс’європейської транспортної мережі). Україна була включена до цієї мережі у 2017 році.

Оскільки держава не має достатніх коштів на масштабну реконструкцію, розглядається модель публічно-приватного партнерства, де приватні інвестори вкладатимуть гроші в обмін на право стягувати плату за проїзд.

Деркач підкреслив, що для фінансової моделі важливо враховувати інтереси бізнесу та обсяг трафіку. Наразі вивчаються кілька варіантів доріг для концесії, які не лише відремонтують, а й ефективно утримуватимуть.

Такий підхід дозволить не лише ремонтувати дороги, а й ефективно їх утримувати та розвивати. Він вважає таке рішення найоптимальнішим для залучення інвестицій для дорожньої галузі. Впровадження платних доріг може стати кроком до модернізації інфраструктури, але потребуватиме прозорих тендерів і контролю за тарифами.

Раніше ми писали, який з мостів не працює в Києві під час тривог — читай у матеріалі, куди краще не їхати під час повітряної небезпеки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!