Где в Украине появится первая платная дорога — подробности от Минразвития

В Украине может появиться первая концессионная дорога, которая станет платной для пользователей. Речь идет об участке от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск, который планируется реконструировать в рамках публично-частного партнерства.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью Центру транспортных стратегий — детали читай в материале.

Платная дорога в Украине: что известно

По словам Деркача, дороги в пункты пропуска на границе имеют самый большой трафик, поэтому их реконструкция требует значительных инвестиций.

С другой стороны, Польша строит автобан и его хорошо было бы продлить до Ковеля — там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попытаемся отработать

, — отметил чиновник. Дорогу планируют расширить до четырех полос, что улучшит пропускную способность и соединит с европейской сетью.

Инициатива связана с проектом Connecting Europe Facility, который стартует в 2028 году и направлен на развитие дорог TEN-T (Трансъевропейской транспортной сети). Украина была включена в эту сеть в 2017 году.

Поскольку у государства нет достаточных средств на масштабную реконструкцию, рассматривается модель публично-частного партнерства, где частные инвесторы будут вкладывать деньги в обмен на право взимать плату за проезд.

Деркач подчеркнул, что для финансовой модели важно учитывать интересы бизнеса и объем трафика. Изучаются несколько вариантов дорог для концессии, которые не только отремонтируют, но и будут эффективно содержать.

Такой подход позволит не только ремонтировать дороги, но и эффективно их удерживать и развивать. Он считает такое решение наиболее оптимальным для привлечения инвестиций для дорожной отрасли. Внедрение платных дорог может стать шагом к модернизации инфраструктуры, но потребует прозрачных тендеров и контроля за тарифами.

