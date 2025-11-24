У 100 разів вищі за Еверест: у надрах планети є значно більші утворення

Науковці зробили відкриття, яке перевертає уявлення про те, як влаштована наша планета.

Глибоко під поверхнею, на межі між мантією та ядром, вони виявили дві гігантські структури заввишки близько тисячі кілометрів — приблизно у сто разів більше, ніж висота Евересту. Про це йдеться в DAILY GALAXY.

Гори, про які ми не знали: що ховається за 3000 км під землею

Ці підземні утворення приховані під Африкою і центральною частиною Тихого океану. Вони настільки масштабні, що займають до п’яти тисяч кілометрів у ширину.

Хоч їх і не можна назвати горами у звичному розумінні, за розмірами вони є найбільшими з відомих структур всередині Землі. Дослідники називають їх термохімічними масивами — щільними, гарячими і хімічно унікальними тілами, які підносяться над кордоном ядра та мантії.

Нове моделювання показало, що ці утворення можуть мати надзвичайно давнє походження.

Існує припущення, що це залишки древніх тектонічних плит, які занурилися у надра Землі сотні мільйонів або навіть мільярди років тому і поступово накопичувалися в глибині, утворюючи свого роду плитні кладовища.

Читати на тему Відпочинок у Квасах: унікальне місце, де вода лікує, а гори кличуть Мінеральна вода, якій немає рівних та відмінні високогірні маршрути – все це село Кваси.

Їхній склад настільки відрізняється від решти мантії, що вони майже не змішуються з нею, зберігаючи хімічну пам’ять про ранню планету.

Розташування цих структур давно привертало увагу геофізиків. Вони лежать безпосередньо над ядром і можуть впливати на процеси, які відбуваються на поверхні.

Що насправді формує Гаваї та Ісландію: відповідь під поверхнею планети

Саме з таких зон, за однією з теорій, піднімаються мантійні шлейфи, що живлять знамениті вулканічні гарячі точки — Гаваї, Ісландію та Реюньйон. Їхня форма та стабільність також можуть відігравати роль у великих циклах тектонічної еволюції, включно з утворенням і розпадом суперконтинентів.

Команда під керівництвом Арвен Деусс з Утрехтського університету створила першу у світі глобальну модель, яка одночасно враховує і швидкість поширення сейсмічних хвиль, і те, як вони затухають, коли проходять крізь мантію.

Це дало змогу вперше відокремити температурні аномалії від хімічних і побачити межі гігантських підземних масивів набагато чіткіше.

Результат виявився вражаючим: виявлені структури — не просто гарячі ділянки, а справжні глибинні континенти з унікальним складом. І хоч вони приховані на глибині майже у три тисячі кілометрів, їхній вплив простягається до самої поверхні.

По суті, найвищі гори на Землі знаходяться не в Гімалаях, а в надрах планети.

Читай також про відпочинок в українських горах: де оселитися і що подивитися з боку Івано-Франківська та Мукачева — кращі локації та гірські маршрути.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!