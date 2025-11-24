В 100 раз выше Эвереста: в недрах планеты есть значительно большие образования

Ученые сделали открытие, которое переворачивает представление о том, как устроена наша планета.

Глубоко под поверхностью, на границе между мантией и ядром, они обнаружили две гигантские структуры высотой около тысячи километров — примерно в сто раз больше, чем высота Эвереста. Об этом говорится в DAILY GALAXY.

Горы, о которых мы не знали: что скрывается на глубине 3000 км

Эти подземные образования спрятаны под Африкой и центральной частью Тихого океана. Они настолько масштабны, что занимают до пяти тысяч километров в ширину.

Хотя их нельзя назвать горами в привычном смысле, по размерам это самые большие из известных структур внутри Земли.

Исследователи называют их термохимическими массивами — плотными, горячими и химически уникальными телами, которые возвышаются над границей ядра и мантии. Новое моделирование показало, что эти образования могут иметь чрезвычайно древнее происхождение.

Существует предположение, что это остатки древних тектонических плит, которые погрузились в недра Земли сотни миллионов или даже миллиарды лет назад и постепенно накапливались в глубине, образуя своего рода кладбища плит.

Читать по теме Отдых в Квасах: уникальное место, где вода лечит, а горы зовут Минеральная вода, которой нет равных, и отличные высокогорные маршруты — все это в селе Квасы.

Их состав настолько отличается от остальной мантии, что они почти не смешиваются с ней, сохраняя химическую память о ранней планете.

Расположение этих структур давно привлекает внимание геофизиков. Они лежат непосредственно над ядром и могут влиять на процессы, происходящие на поверхности.

Что на самом деле формирует Гавайи и Исландию: ответ под поверхностью планеты

Именно из таких зон, по одной из теорий, поднимаются мантийные плюмы, которые питают знаменитые вулканические горячие точки — Гавайи, Исландию и Реюньон.

Их форма и стабильность также могут играть роль в крупных циклах тектонической эволюции, включая образование и распад суперконтинентов.

Команда под руководством Арвен Деусс из Утрехтского университета создала первую в мире глобальную модель, которая одновременно учитывает и скорость распространения сейсмических волн, и то, как они затухают, проходя через мантию.

Это позволило впервые отделить температурные аномалии от химических и увидеть границы гигантских подземных массивов значительно четче.

Результат оказался впечатляющим: обнаруженные структуры — не просто горячие области, а настоящие глубинные континенты с уникальным составом. И хотя они скрыты на глубине почти трех тысяч километров, их влияние простирается до самой поверхности.

По сути, самые высокие горы на Земле находятся не в Гималаях, а в недрах планеты.

Читайте также о отдыхе в украинских горах: где остановиться и что посмотреть со стороны Ивано-Франковска и Мукачева — лучшие локации и горные маршруты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!