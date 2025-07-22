Податок на подарунки в Україні: як не вскочити в податкову пастку

Новина про необхідність сплачувати податки з подарунків змусила багатьох хапатися за голову. Проте, перш ніж панікувати, варто знати: цьому закону вже 14 років, і він працює зовсім не так, як здається на перший погляд. Розбираємося, що каже закон, і чому ця новина щороку викликає бурхливі дебати.

Який податок на подарунок діє в Україні насправді

Всупереч поширеній думці, оподатковується не кожен подарунок. Згідно з Податковим кодексом, а саме зі статтею 165, до доходу не включається вартість подарунків у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня (у 2025 році це 2000 грн).

Це означає, що податок на подарунок сплачується не з усієї вартості, а лише з суми перевищення цього ліміту.

Наприклад, якщо тобі подарували телефон вартістю 12 000 грн, то податок нараховуватиметься лише на 10 000 грн (12 000 — 2 000). Це правило не стосується грошових подарунків від родичів — вони оподатковуються з першої гривні.

Податки з подарунків від родичів та друзів

Ставка податку безпосередньо залежить від ступеня споріднення між дарувальником та отримувачем. Так, подарунки від найближчих родичів, таких як батьки, діти, чоловік, дружина, рідні брати і сестри, бабусі та дідусі, оподатковуються за нульовою ставкою.

Водночас, якщо подарунок отримано від інших осіб, наприклад, друзів, колег чи далеких родичів, застосовується ставка 6,5%, що складається з 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Найвища ж ставка у 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору) передбачена для подарунків, отриманих від нерезидентів України.

Чому спалахнула дискусія про податок на подарунки

Ця тема періодично спливає в інформаційному просторі, і щоразу викликає шквал емоцій, як це сталося на форумі Української правди. Частина користувачів назвала закон абсурдним, тоді як інші слушно зауважили, що він діє з 2011 року і є звичайною практикою для розвинених країн.

Проте інші коментатори, як-от користувач під ніком Alisa, справедливо зауважили.

— Подарунки оподатковуються з 2011 року. Ви як з Місяця впали, — написав користувач.

Дискусію влучно підсумував коментар користувача Optimistic, який став аргументом на користь цивілізованого підходу до оподаткування.

— В Німеччині (де є звичайно податок на подарунки), де все зарегульовано законами, доволі непогано живуть, — написав українець.

Ця думка підкреслює, що податок на подарунки є нормальною практикою для багатьох розвинених країн.

Чому закон є, а практика — ні

Попри те, що норма існує давно, на практиці Державна податкова служба рідко відстежує отримання особистих подарунків на дні народження чи весілля, оскільки суми несплати зазвичай мізерні.

Закон стає актуальним при отриманні великих, офіційно зареєстрованих подарунків, як-от нерухомість чи автомобіль. Проте формально він поширюється на будь-який подарунок, що змушує українців щоразу дивуватися, натрапляючи на цю інформацію.

Раніше ми розповідали, які податки мають сплатити українці за кордоном і в Україні.

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