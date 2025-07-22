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Податок на подарунки в Україні: як не вскочити в податкову пастку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2025, 19:30
Податок на подарунки в Україні: як не вскочити в податкову пастку

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