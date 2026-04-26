Володимир Зеленський підписав указ про нагородження ліквідаторів ЧАЕС

Напередодні 40-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №323/2026 про заснування нової державної нагороди — відзнаки За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Згідно з положенням, підписаним керівником Офісу Президента генерал-лейтенантом Кирилом Будановим, нагорода призначена виключно для живих учасників ліквідації; нагородження посмертно даним указом не передбачено.

В Україні з’явилася нова президентська відзнака за участь у ліквідації наслідків ЧАЕС

Нова відзнака виготовляється зі сплавів міді у формі кола кольору жовтого металу. Дизайн нагороди сповнений глибокого символізму: на лицьовому боці, на тлі земної кулі, розміщено знак радіаційної небезпеки, вкритий чорною емаллю, та рельєфне зображення легендарного 4-го енергоблока ЧАЕС.

Напис по колу Рятівникам світу від ядерної катастрофи підкреслює планетарний масштаб подвигу українських ліквідаторів. На зворотному боці назва відзнаки обрамлена лавровим вінком, у який вплетені гілки терну.

Процес підготовки до нагородження відбуватиметься за чітким алгоритмом: обласні та Київська міська державні адміністрації сформують списки осіб на основі документів, що підтверджують статус учасника ліквідації.

Уряд України разом із Національним банком забезпечать виготовлення самих відзнак, а також відповідних посвідчень та футлярів.

Вручення нагород відбуватиметься в урочистій обстановці особисто Президентом або уповноваженими керівниками органів влади з обов’язковим дотриманням заходів безпеки.

Окрім самої медалі, нагороджені отримають планки для носіння на форменому одязі та спеціальні значки-розетки для цивільного вбрання.

