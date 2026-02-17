Найшвидші успіхи за 2,5 роки: Україна досягла прориву на певних ділянках фронту

Лютий 2026 року став часом найбільш успішного просування Збройних сил України за останні два з половиною роки.

Згідно з даними агенції AFP, що спираються на аналітику Інституту вивчення війни, лише за п’ять днів — з 11 до 15 лютого — українським захисникам вдалося відбити в окупаційних військ 201 квадратний кілометр території.

Прорив ЗСУ: за тиждень звільнено понад 200 кв. км територій

Цей показник називають безпрецедентним, оскільки він майже еквівалентний усім територіальним здобуткам ворога за весь грудень минулого року. Останній раз подібні темпи звільнення земель спостерігалися ще під час активної фази контрнаступу влітку 2023 року.

Основою стрімкого успіху ЗСУ став масштабний збій у системі управління та зв’язку російських військ. Українське командування майстерно скористалося моментом, коли в окупантів було заблоковано роботу терміналів Starlink.

Читати на тему Карта повітряних тривог України онлайн: де тривога в Україні зараз За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Крім того, перебої в роботі месенджера Telegram, який російські підрозділи часто використовують для оперативної координації, посилили хаос у лавах противника.

У звітах ISW зазначається, що блокування доступу до зв’язку спричинило критичні проблеми з управлінням військами безпосередньо на полі бою. Російські воєнкори підтверджують, що відсутність стабільного каналу передання даних завадила вчасному реагуванню на контратаки ЗСУ, що й призвело до прориву на кордоні двох областей.

Крім того, нещодавно РФ поширювала заяви щодо контрнаступу ЗСУ у 2026 році — читай в матеріалі, з якою метою це робилося.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!