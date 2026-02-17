Самые быстрые успехи за 2,5 года: Украина добилась прорыва на определенных участках фронта

Февраль 2026 стал временем наиболее успешного продвижения Вооруженных сил Украины за последние два с половиной года.

Согласно данным агентства AFP, опирающимся на аналитику Института изучения войны, всего за пять дней — с 11 по 15 февраля — украинским защитникам удалось отбить у оккупационных войск 201 квадратный километр территории.

Прорыв ВСУ: за неделю освобождено более 200 кв. км территорий

Этот показатель называют беспрецедентным, поскольку он почти эквивалентен всем территориальным достижениям врага за весь декабрь прошлого года. В последний раз подобные темпы освобождения земель наблюдались еще во время активной фазы контрнаступления летом 2023 года.

Основой стремительного успеха ВСУ стал масштабный сбой в системе управления и связи российских войск. Украинское командование искусно воспользовалось моментом, когда у окупантов была заблокирована работа терминалов Starlink.

Кроме того, перебои в работе мессенджера Telegram, который часто используют для оперативной координации российские подразделения, усилили хаос в рядах противника.

В отчетах ISW отмечается, что блокирование доступа к связи повлекло за собой критические проблемы с управлением войсками непосредственно на поле боя. Российские военкоры подтверждают, что отсутствие стабильного канала передачи данных помешало своевременному реагированию на контратаки ВСУ, что и привело к прорыву на границе двух областей.

