Для тебе Новини

Крах пивної традиції: молодь Німеччини масово відмовляється від алкоголю

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Листопада 2025, 19:00 3 хв.
Крах пивної традиції: молодь Німеччини масово відмовляється від алкоголю
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь