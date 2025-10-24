Очільник Баварії проти в’їзду українських чоловіків: що відомо зі слів політика

Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія та лідер партії Християнсько-соціальний союз Маркус Зедер закликав до обмеження вʼїзду молодих українських чоловіків до Німеччини, аргументуючи це необхідністю захисту України від російської агресії.

Його заява прозвучала на тлі зростання кількості запитів на захист від українців після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 років. Читай у матеріалі деталі заяви.

“Ми допомагаємо зброєю”: очільник Баварії про обмеження в’їзду українців

За даними німецького Bild, до якого звернувся Зедер, кількість запитів на захист зросла з близько 100 на тиждень до 1000 після помʼякшення правил виїзду. Очільник Баварії звернувся до федерального уряду в Берліні та Європейського Союзу з вимогою вплинути на Київ для зміни цих правил.

Нікому не допоможе, якщо дедалі більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину, — заявив Зедер.

Він посилив свою позицію щодо політики біженців, вимагаючи припинення виплат громадянської допомоги українцям призовного віку та встановлення чітких обмежень на імміграцію.

Також Зедер підкреслив, що Німеччина надає Україні підтримку у вигляді зброї, коштів та гуманітарної допомоги, але наголосив на необхідності українських солдатів для оборони країни.

Якщо це не може бути зроблено добровільно, тоді так звана Директива про масовий приплив біженців має бути обмежена на рівні ЄС, — додав політик.

Станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано 1 293 672 особи, які виїхали з України з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення. На відміну від шукачів притулку з інших країн, як-от Сирії чи Афганістану, українські біженці отримують дозвіл на проживання, який забезпечує негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат.

За опитуванням липня 2023 року, 44% українських біженців у Німеччині планували залишитися в країні на кілька років або назавжди.

Міжнародні організації та український уряд поки не відреагували на ці вимоги, але вони підкреслюють дилему між гуманітарною допомогою та військовими потребами України.

