Для тебя Новости

Глава Баварии против въезда украинских мужчин: что известно по словам политика

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 октября 2025, 14:00 2 мин.
глава баварии против въезда украинцев
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь