Глава Баварии против въезда украинских мужчин: что известно по словам политика

Премьер-министр федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер призвал к ограничению въезда молодых украинских мужчин в Германию, аргументируя это необходимостью защиты Украины от российской агрессии.

Его заявление прозвучало на фоне роста количества запросов на защиту от украинцев после отмены Украиной запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет. Читай в материале детали заявления.

“Мы помогаем оружием”: глава Баварии об ограничении въезда украинцев

По данным немецкого Bild, к которому обратился Зедер, количество запросов на защиту возросло с около 100 в неделю до 1000 после смягчения правил выезда. Глава Баварии обратился к федеральному правительству в Берлине и Европейскому Союзу с требованием повлиять на Киев для изменения этих правил.

Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину, — заявил Зедер.

Он усилил свою позицию по политике в отношении беженцев, требуя прекращения выплат гражданской помощи украинцам призывного возраста и установления четких ограничений на иммиграцию.

Также Зедер подчеркнул, что Германия оказывает Украине поддержку в виде оружия, средств и гуманитарной помощи, но отметил необходимость украинских солдат для обороны страны.

Если это не может быть сделано добровольно, тогда так называемая Директива о массовом притоке беженцев должна быть ограничена на уровне ЕС, — добавил политик.

По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировано 1 293 672 человека, выехавших из Украины с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения. В отличие от искателей убежища из других стран, таких как Сирия или Афганистан, украинские беженцы получают вид на жительство, которое обеспечивает немедленный доступ к рынку труда и социальным выплатам.

Согласно опросу июля 2023 года, 44% украинских беженцев в Германии планировали остаться в стране на несколько лет или навсегда.

Международные организации и украинское правительство пока не отреагировали на эти требования, но подчеркивают дилемму между гуманитарной помощью и военными потребностями Украины.

