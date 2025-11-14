Росія цинічно вдарила по ринку в Чорноморську: є жертви

Сьогодні, 14 листопада, ранок у Чорноморську, що на Одещині, почався з трагедії. Росія атакувала місцевий ринок ударними дронами, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється, — йдеться в повідомленні.
Посадовець зазначив, що внаслідок російського удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів, розбиті приватні авто. Вибухова хвиля також вибила вікна в коледжі, розташованому поряд із місцем атаки.
На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.
Щирі співчуття родинам загиблих. Пораненим бажаю якнайшвидшого одужання, — додав Кіпер.
