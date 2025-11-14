Сьогодні, 14 листопада, ранок у Чорноморську, що на Одещині, почався з трагедії. Росія атакувала місцевий ринок ударними дронами, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється, — йдеться в повідомленні.

Посадовець зазначив, що внаслідок російського удару пошкоджено міську площу, фасади магазинів, розбиті приватні авто. Вибухова хвиля також вибила вікна в коледжі, розташованому поряд із місцем атаки.

Росія цинічно вдарила по ринку в Чорноморську: є жертви / 4 Фотографії

Читати на тему Автівки в вогні, вікна в друзки: Одеса під обстрілом РФ Місцеві видання повідомляють про пошкодження супермаркету та спортклубу. Працівники дивом уціліли.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

Щирі співчуття родинам загиблих. Пораненим бажаю якнайшвидшого одужання, — додав Кіпер.

Сьогодні вночі Росія знову тероризувала столицю. Читай, яка зараз ситуація у Києві після чергової атаки дронами та ракетами.

