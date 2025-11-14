Сегодня, 14 ноября, утро в Черноморске, что в Одесской области началось с трагедии. Россия атаковала местный рынок ударными дронами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что в результате российского удара повреждена городская площадь, фасады магазинов, разбиты частные автомобили. Взрывная волна также выбила окна в колледже, расположенном рядом с местом атаки.

Россия цинично ударила по рынку в Черноморске: есть жертвы

Местные издания сообщают о повреждении супермаркета и спортклуба. Работники чудом уцелели.

На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Искренние соболезнования семьям погибших. Раненым желаю скорейшего выздоровления, — добавил Кипер.

