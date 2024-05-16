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Росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську! Ворог викрадає та закриває людей у підвалах

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Травня 2024, 13:47
Росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську — що відомо
Фото: Facebook ДСНС України

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Росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську! Ворог викрадає та закриває людей у підвалах
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