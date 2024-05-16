Росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську! Ворог викрадає та закриває людей у підвалах

Росіяни активізували свій наступ на Харківщину. Майже тиждень тривають жорстокі бої та кривавий наступ російських окупантів на Вовчанськ. ЗСУ відбивають атаку за атакою, проте ворогу вдалося прорватися в північній частині міста. На жаль, стало відомо, що росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську.

Росіяни розстрілюють цивільних у Вовчанську

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у північній частині Вовчанська, де нині тривають активні бої, російські окупанти беруть цивільних мешканців у полон та розстрілюють наших громадян.

До сьогодні, 16 травня, Нацполіція проводила евакуацію мирних жителів попри загрози та обстріли.

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Ворожі війська, які змогли закріпитися у Вовчанську та поблизу міста, не давали можливості мирним жителям евакуюватися та рятувати свої життя. Українців почали викрадати та зганяти до підвалів.

Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили, — повідомив Ігор Клименко.

Слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. Евакуація цивільних Національною поліцією України триває попри звірства росіян.

Раніше ми розповідали, яка ситуація у Вовчанську.

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