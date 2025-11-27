Як розлучитися з полоненим або зниклим безвісти: інструкція Мін’юсту

Війна не лише розділяє родини фізично, а й створює складні юридичні колізії. Життя триває, і обставини воєнного часу не є перепоною для офіційного припинення шлюбних відносин.

Міністерство юстиції спільно з системою Безоплатної правової допомоги надали роз’яснення щодо процедури розлучення в особливо чутливих випадках: коли один із подружжя перебуває у ворожому полоні або вважається зниклим безвісти.

Якщо чоловік або дружина перебувають у полоні

У ситуації, коли достеменно відомо, що партнер утримується в неволі, органи реєстрації актів цивільного стану не мають повноважень розривати шлюб. Єдиним законним шляхом у цьому випадку є звернення до суду.

Законодавство враховує складність ситуації при виборі місця подання позову. Хоча за загальним правилом документи подаються за місцем проживання відповідача, позивач має право звернутися до суду за своєю адресою. Це дозволено, якщо на утриманні є неповнолітні діти або якщо стан здоров’я позивача не дозволяє йому їхати до іншого населеного пункту.

До пакета документів, окрім стандартної квитанції про сплату судового збору та копії свідоцтва про шлюб, обов’язково додаються докази перебування особи в полоні (довідки від компетентних органів).

Шлюб вважається розірваним з моменту набрання законної сили рішенням суду — це стається через 30 днів після його ухвалення.

Особливості процедури щодо зниклих безвісти

Якщо про місцеперебування партнера немає жодних відомостей, процедура стає двоетапною. Розірвати шлюб через ДРАЦС можливо, але виключно за наявності попереднього рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою.

Процес починається із заяви до поліції про розшук. Наступний крок — звернення до суду із заявою про визнання особи безвісно відсутньою.

У документі слід чітко обґрунтувати мету такого визнання та описати обставини зникнення. Заяву можна подати як за місцем проживання заявника, так і за останнім відомим місцем проживання зниклого чи місцеперебування його майна.

Строки визнання особи безвісти зниклою

Ключовим моментом є терміни. Суд має право задовольнити заяву про визнання особи безвісно відсутньою лише за умови, що за місцем її постійного проживання немає відомостей про неї протягом одного року.

Існує чіткий порядок обчислення цього строку.

Якщо неможливо встановити точний день отримання останніх відомостей про людину, відлік починається з першого числа наступного місяця. У найскладніших випадках, коли невідомий навіть місяць, початком відліку вважається 1 січня наступного року.

Оформлення розлучення в ДРАЦС

Маючи на руках судове рішення, що набрало законної сили, можна переходити до фінального етапу. Для цього слід звернутися до органу ДРАЦС. Разом із рішенням суду подається копія свідоцтва про шлюб та, за наявності, свідоцтва про народження дітей. У цьому випадку результатом стане отримання свідоцтва про розірвання шлюбу державного зразка.

Юристи наголошують, що дотримання цієї процедури дозволяє забезпечити юридичну визначеність та захистити права того з подружжя, хто залишається на підконтрольній території.

