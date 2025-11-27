Для тебе Новини

Як розлучитися з полоненим або зниклим безвісти: інструкція Мін’юсту

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Листопада 2025, 12:10 3 хв.
Полон або зникнення безвісти: як це впливає на процес розлучення
