Рух метро в Києві сьогодні: на червоній гілці частково обмежили рух

Через негоду, а також обстріл Києва 9 січня, у столиці було змінено або призупинено рух певного транспорту. Читай, яка ситуація з транспортним сполученням у Києві зараз — в нашому матеріалі.

Рух метро в Києві сьогодні: що відомо

Внаслідок обстрілу Києва 9 січня та складну енергетичну ситуацію в Києві, як повідомила КМДА, поїзди червоної гілки метро курсують зі змінами.

Як зазначено в повідомленні, рух поїздів відбувається між станціями Академмістечко та Арсенальна, з інтервалом руху 4:40–5:00 хвилин. Водночас на зеленій та синій гілках метро поїзди курсують без змін.

Транспорт в Києві, 9 січня: що відомо про затримки

Як повідомляла Київська міська державна адміністрація, внаслідок негоди у столиці вдень запроваджені дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, замість швидкісного трамвая №1 та №3 буде автобусне сполучення між вулицею Старовокзальною та ст. Жуля Верна.

Крім цього, буде автобусне сполучення між площею Тараса Шевченка та Пуща-Водицею замість трамвайних маршрутів №12 та №17.

Через складні погодні умови на певних ділянках фіксувалися випадки падіння дерев, що також може призвести до тимчасових затримок.

За можливості в адміністрації закликають утриматися від поїздок на власному авто та користуватися громадським транспортом.

Також, як повідомляє Київпастранс, через обстріли електротранспорт на лівому березі тимчасово не курсує. Задля забезпечення сполучення рух електротранспорту будуть дублювати автобуси. По тролейбусних маршрутах курсуватимуть наступні автобуси:

29Тр Дарницька площа — зал. станція Зеніт

30тр вул. Милославська — вул. Кадетський Гай

31тр вул. Милославська — ст. м. Лук’янівська

37тр вул. Милославська — ст. м. Лісова

43тр Кібцентр — Дарницька площа

47тр вул. Милославська — ст.м.Мінська

50кр вул. Милославська — Дарницька площа

50тр вул. Милославська — ст. м. Либідська

По трамвайних маршрутах теж курсуватимуть автобуси:

22т просп. Воскресенський — ЗЗБК

27т вул. Милославська — ст. м. Позняки

28т вул. Милославська — ст. м. Лісова

29т ст. м. Бориспільська — ст. м. Лісова

Також в Telegram-каналі Київпастрансу повідомляється про всі можливі затримки маршрутів.

