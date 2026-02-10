Зрадник у ЗСУ: СБУ викрила крота, який наводив удари по ППО та складах під Харковом

Спільна операція Служби безпеки та Національної поліції завершилася затриманням небезпечного агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 30-річний мобілізований боєць однієї з бригад, яка зараз тримає оборону на гарячому Харківському напрямку. Замість захисту країни, чоловік працював на ворога, фактично підставляючи під удари своїх побратимів.

Вербування через коментарі та шпигунство на колесах

Шлях зрадника до лав ГРУ розпочався банально — з прокремлівських дописів у Telegram. Російські спецслужби помітили активного коментатора та запропонували співпрацю. Отримавши завдання, агент почав використовувати службовий транспорт для розвідки.

Об’їжджаючи територію Харківщини під виглядом виконання завдань, він позначав на гугл-картах стратегічні об’єкти Сили оборони. Пріоритетними цілями для окупантів були:

Запасні командні пункти;

Склади з боєприпасами та пальним;

Вогневі позиції артилерії та систем ППО, що захищають небо над передовою.

Зібрану інформацію він систематизував у військовій частині та через анонімні чати передавав куратору з 316-го розвідувального центру ГРУ РФ.

Втеча на Житомирщину та залягання на дно

Відчувши небезпеку після чергового зливу даних, агент вирішив дезертирувати. Він самовільно залишив розташування своєї частини та вирушив до Житомирської області.

Там він намагався сховатися у своєї знайомої, сподіваючись, що про нього забудуть. Проте контррозвідка вже йшла по його сліду — фігуранта затримали на гарячому.

Під час затримання у зрадника виявили не лише телефон із доказами листування з ворогом. Тікаючи з частини, кріт прихопив із собою: дві бойові гранати та близько 300 грамів вибухівки.

Наразі слідчі СБУ вже оголосили йому підозру за двома статтями:

Державна зрада (ч. 2 ст. 111 ККУ);

Незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Попереду у затриманого — суд. Зважаючи на тяжкість злочину в умовах воєнного стану, йому загрожує найвище покарання — довічне позбавлення волі з повною конфіскацією всього майна.

