SpaceX відправила астронавтів на МКС, серед них — перший представник Туреччини

Світом рухає розвиток, бажання освоїти нове й незвідане та підкорити це. Людство досі марить про польоти в космос та вивчення інших планет.

У четвер, 18 січня 2024 року, екіпаж з чотирьох космонавтів відправився з Флориди до Міжнародної космічної станції в рамках останньої комерційної місії, організованої техаським стартапом Axiom Space.

Як повідомляє видання Reuters, серед космонавтів був перший представник Туреччини та троє астронавтів із Європи.

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Перша загальноєвропейська комерційна місія астронавтів на МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма астронавтами піднялася на вершину ракети Falcon 9 приблизно за годину до заходу сонця з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, розпочавши запланований 36-годинний політ до орбітальної лабораторії.

Запуск демонструвався в прямому ефірі на спільній вебтрансляції Axiom-SpaceX.

За планом, капсула з екіпажем досягне МКС у суботу зранку та пристикується до аванпосту, який обертається приблизно в 400 км над Землею.

Командир польоту — Майкл Лопес-Алегріа — відповів по радіо з Crew Dragon на привітання командувача польотом: Як я вже казав, це командний вид спорту. Дякую вам, хлопці.

Багаторазовий нижній ступінь ракети, після відʼєднання, повернувся на Землю та вдало приземлився неподалік місця запуску капсули SpaceX Crew Dragon.

Ця місія стала третім подібним польотом, організованим компанією Axiom за останні два роки, оскільки компанія продовжує свій бізнес із виведення на орбіту Землі астронавтів, яких спонсорують іноземні уряди та приватні підприємства.

Так, одне місце серед екіпажу астронавтів коштує $55 млн.

Місія Axiom: що про неї відомо

Місія Axiom-3 передбачає, що 14 днів екіпаж проведе в умовах мікрогравітації на борту МКС. Там вони проведуть понад 30 експериментів, що зосереджені виявити звʼязок між космічними польотами та здоровʼям людини.

Символічно те, що місія відображає ріст кількості країн, які прагнуть вийти на орбіту Землі, що вважається способом підвищення глобального престижу для країни.

Туреччина, яка давно претендує на членство у ЄС, відправила до МКС у складі представників з країн Європи свого першого астронавта. Ним став ветеран турецьких ВПС, 44-річний Альпер Газеравчі.

Також до складу екіпажу місії Axiom-3 увійшли 49-річний полковник ВПС Італії Вальтер Вілладей, 43-річний шведський льотчик Маркус Вандт і 65-річний астронавт у відставці Майк Лопес-Алегріа — громадянин США та Іспанії.

В Axiom вже назвали цей політ першою загальноєвропейською комерційною місією астронавтів на МКС.

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