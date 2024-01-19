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SpaceX відправила астронавтів на МКС, серед них — перший представник Туреччини

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Січня 2024, 18:00
SpaceX
Фото: Unsplash

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