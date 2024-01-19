SpaceX отправила астронавтов на МКС, среди них — первый представитель Турции

Миром двигает развитие, желание освоить новое и неизведанное и покорить это. Человечество до сих пор мечтает о полетах в космос и изучении других планет.

В четверг, 18 января 2024 года, экипаж из четырех космонавтов отправился из Флориды в Международную космическую станцию в рамках последней коммерческой миссии, организованной техасским стартапом Axiom Space.

Как сообщает издание Reuters, среди космонавтов был первый представитель Турции и три астронавта из Европы.

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Первая общеевропейская коммерческая миссия астронавтов на МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами поднялась на вершину ракеты Falcon 9 примерно за час до заката из Космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, начав запланированный 36-часовой полет в орбитальную лабораторию.

Запуск демонстрировался в прямом эфире на совместной веб-трансляции Axiom-SpaceX.

По плану капсула с экипажем достигнет МКС в субботу утром и пристыкуется к аванпосту, который вращается примерно в 400 км над Землей.

Командир полета — Майкл Лопес-Алегриа — ответил по радио с Crew Dragon на поздравление командующего полетом: Как я уже говорил, это командный вид спорта. Благодарю вас, ребята.

Многократная нижняя ступень ракеты после отсоединения вернулась на Землю и удачно приземлилась неподалеку от места запуска капсулы SpaceX Crew Dragon.

Эта миссия стала третьим подобным полетом, организованным компанией Axiom за последние два года, поскольку компания продолжает свой бизнес по выводу на орбиту Земли астронавтов, которых спонсируют иностранные правительства и частные предприятия.

Так, одно место среди экипажа астронавтов стоит $55 млн.

Миссия Axiom: что о ней известно

Миссия Axiom-3 предполагает, что 14 дней экипаж проведет в условиях микрогравитации на борту МКС. Там они проведут более 30 экспериментов, которые сосредоточены на связи между космическими полетами и здоровьем человека.

Символично, что миссия отражает рост числа стран, стремящихся выйти на орбиту Земли, что считается способом повышения глобального престижа для страны.

Турция, давно претендующая на членство в ЕС, отправила в МКС в составе представителей из стран Европы своего первого астронавта. Им стал ветеран турецких ВВС, 44-летний Альпер Газеравчи.

Также в состав экипажа миссии Axiom-3 вошли 49-летний полковник ВВС Италии Вальтер Вилладей, 43-летний шведский летчик Маркус Вандт и 65-летний астронавт в отставке Майк Лопес-Аллегриа — гражданин США и Испании.

В Axiom уже назвали этот полет первой общеевропейской коммерческой миссией астронавтов на МКС.

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