В КМДА розповіли, для чого комунальники зливають воду з труб

Внаслідок нічної атаки на енергосистему та міські котельні половина всіх житлових будинків Києва залишилася без опалення. У зв’язку з цим у медіа почали поширювати інформацію про злиття води з труб.

В КМДА підтвердили цю інформацію та розповіли, для чого зливають воду та чому це не означає тривалу відсутність тепла.

У Києві зливають воду з труб деяких будинків: для чого це потрібно

Злиття води — це стандартний технічний захід за мінусової температури. Під час аварій в морозну погоду це обов’язкова дія, адже рідина всередині труб швидко замерзає. Здренування запобігає пошкодженню мереж та обладнання.

Міська влада Києва підкреслює, що злиття води не означає, що опалення буде відсутнім протягом тривалого часу, а цю процедуру здійснюють навіть тоді, коли відключення триває кілька годин або добу.

Це вимога безпеки, встановлена урядом, яка діє в Україні вже майже 20 років. Вона передбачена правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж. Рішення про злиття води ухвалює особа, відповідальна за технічний стан і експлуатацію теплових мереж, узгоджуючи це рішення з енергопостачальною організацією.

9 січня, внаслідок однієї з найбільших атак на Київ, значна частина житлових та інших будівель тимчасово залишилась без тепла.

Воду з будинкових систем в цих будівлях оперативно злили, щоб уберегти трубопроводи від пошкоджень, поки триватиме відновлення тепла, — додали в КМДА.

Міські служби вже працюють у режимі надзвичайної ситуації на об’єктах. Ситуація є дуже важкою, але контрольованою. Влада Києва закликала утриматись від розповсюдження гучних заяв та сенсаційних заголовків, а також не розповсюджувати дезінформацію.

Нагадаємо, під час обстрілу Києва зазнала ушкоджень критична інфраструктура міста. Десятки людей постраждали, а четверо осіб загинуло, зокрема медик, який приїхав на місце влучання БпЛА.

