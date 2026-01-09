У Києві перебої зі світлом та водою через пошкодження підстанцій — Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Києві перебої з електро-, водо- та теплопостачанням через пошкоджену інфраструктуру.

Про що ще заслухала доповіді Свириденко від МВС, Міненерго та Мінрозвитку — читай в нашому матеріалі.

В Києві пошкодженні підстанції через масований обстріл столиці

Як зазначила прем’єр-міністерка, в окремих районах столиці є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Наразі тривають роботи задля повернення світла та води для понад 500 тисяч споживачів. Також вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення електроенергії, на тривалість яких, крім обстрілу, впливає зниження температури.

Як повідомила Свириденко, цього разу ворог прицільно атакував районні котельні з метою енергетичного терору та спроби перетворити зиму на зброю.

Крім цього, через атаку був знеструмлений Славутич, де енергетики вже відновлюють світло. Також через негоду фіксуються знеструмлення в окремих населених пунктах більшої частини областей — аварійні бригади працюють над відновленням.

