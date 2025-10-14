Жодних спам-дзвінків: в Україні блокуватимуть номери надокучливих рекламників

В Україні запрацювали нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати спам-дзвінки. Постанову уряд ухвалив нещодавно, а чинності вона набула 2 жовтня. За цей час оператори вже встигли відсіяти тисячі підозрілих номерів.

Спам-дзвінки — це коли вам телефонують без згоди та намагаються щось продати або нав’язати послугу. Тепер українці можуть допомогти боротися з цим явищем — достатньо повідомити свого мобільного оператора про підозрілий номер. Про це пише Мінцифри.

Користувачі Vodafone можуть залишити скаргу через застосунок My Vodafone або зателефонувати на короткий номер 111 чи 0 800 400 111. У роумінгу працює номер +38 050 400 111.

Передплатники Kyivstar мають змогу повідомити про спам у застосунку Мій Київстар. Також можна зателефонувати за номерами 466 або 0 800 300 466. Якщо ви перебуваєте за кордоном — наберіть 105466#.

Клієнти lifecell можуть звернутися через застосунок Мій lifecell або подзвонити за номером 5433, а також 0 800 20 5433 в Україні чи +38 063 5433 111 у роумінгу.

Якщо оператор не реагує, скаргу приймуть на урядовій гарячій лінії 1545 або на сайті НКЕК. Фахівці закликають користувачів бути активними — чим більше заяв надходитиме, тим швидше вдасться очистити мережу від небажаних дзвінків.

Водночас варто пам’ятати, що спам буває не лише у вигляді дзвінків. Чимало користувачів стикаються ще й із небажаними повідомленнями у месенджерах — зокрема у Viber. Але іноді цей зв’язок можуть зіпсувати шахраї.

