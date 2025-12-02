В ПАР радіоведуча завербувала 4 чоловіків воювати проти України

Як повідомляло Associated Press, південноафриканська радіоведуча Нонкулулеко Мантула постала перед судом через звинувачення у вербуванні чотирьох чоловіків задля участі у війні Росії проти України на боці РФ — деталі інциденту читай у матеріалі.

Вербування продовжується: що відомо про інцидент

Як зазначає поліція ПАР, трьох чоловіків вдалося затримати під час посадки на авіарейс до Росії через ОАЕ, однак один чоловік, як вважають правоохоронці, вже встиг поїхати до РФ після успішного вербування.

Арешт радіоведучої відбувся через розслідування поліцією окремої справи щодо доньки колишнього президента Південноафриканської республіки, яка обманом, за свідченням поліції, завербувала ще 17 чоловіків воювати проти України — раніше Дудузіле Зума-Самбудла подала у відставку з усіх державних посад через звинувачення її зведеної сестри.

Сестра зазначила, що та обманом змусила чоловіків поїхати до Росії під приводом навчання з безпеки, яке у подальшому допоможе їм у отриманні роботи.

